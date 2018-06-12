Cumhurbaşkanı Akıncı, TANAP’ın açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eskişehir’de TANAP’ın açılış törenine katıldı

“Doğal kaynakları çatışma ve gerilim nedenine dönüştürmeden, barışçı modellerle değerlendirmek, yapılacak en doğru iştir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak gittiği Eskişehir’de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Eskişehir ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik etti. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nda gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poreşenko da katıldı.

“Azerbaycan’ın bir kardeşi daha vardır”

Konuşmasının başında, Azerbeycan’ın Türkiye ile kardeş ülke olduğu ile ilgili Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan’ın KKTC için de kardeş ülke olduğunu vurguladı. Türkiye ve Azerbaycan’da bir acı olduğunda KKTC’de yaşayan insanların bu acıyı yüreklerinde hissettiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Azerbaycan’da bir sevinç olduğunda KKTC’de yaşayan insanların bundan coşku duyduğunu ifade etti.

“Bölgede ekonomik gelişmeye ve güven ortamının oluşmasına katkı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, TANAP projesinin, çağın akılcı işbirliklerine iyi bir örnek niteliğinde olduğuna duyduğu inancı dile getirdi. Hazar Denizi’ndeki kaynakların en uygun güzergâhlardan taşınarak Türkiye’ye ve buradan da Avrupa pazarına nakledilmesinin, bölgede ekonomik gelişmeye ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacak özellikte olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Günümüzde bölgenin ve dünyanın özellikle doğal kaynakların değerlendirilmesinde paydaşları arasında işbirliğini teşvik eden projelere ihtiyacı vardır. Doğal kaynakları çatışma ve gerilim nedenine dönüştürmeden, tam tersine herkesin kazançlı çıkacağı barışçı modellerle değerlendirmek, yapılacak en doğru iştir” dedi.

Vizyoner yaklaşımların önemi

Coğrafi konumu nedeni ile Türkiye’nin, Doğu’nun zengin kaynaklarının Batı’ya nakledildiği ideal bir enerji merkezi haline geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Konuya vizyoner yaklaşmayı başarabilen paydaşlar sayesinde bu coğrafya insanlığa hizmet eden bir işbirliği kavşağına dönüşmektedir” diye konuştu

“Akdeniz’deki doğal kaynak rezervlerinin başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesi önemli bir sorumluluk”

“Bir yandan Karadeniz’den gelen Mavi Akım ve Türk Akımı; diğer yandan Güney Kafkasya Boru Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattının belkemiğini oluşturacak olan TANAP, Türkiye’ye ve bölge ülkelerine önemli olanaklar sunan, kapasite ve potansiyeli yüksek projelerdir” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Akıncı, son yıllarda Doğu Akdeniz’de de önemli doğal kaynak rezervlerinin varlığının saptandığını ve bu rezervlerin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesinin önemli bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

“Kaynakları işbirliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir”

Ortadoğu Bölgesi’nin enerji kaynakları yüzünden sürekli sıkıntılar yaşamakta olduğunu konuşmasında ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ortadoğu bölgesi enerji kaynakları yüzünden başı beladan kurtulmayan bölgelerin başında gelmektedir. Şimdi Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlikler yüzünden gerginliklerin tırmanması ihtimal dahilindedir. Halbuki bu kaynakları işbirliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir. Tüm tarafların kazançlı çıkacağı yol da budur” dedi

Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Türkiye üzerinden nakledilmesi...

Cumhurbaşkanı, konuşmasında, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının birleştirilerek Avrupa’ya en kısa, en ucuz ve en hızlı tamamlanabilecek güzergâh olan Türkiye üzerinden nakledilmesinin geniş bir işbirliği ağı oluşturacağını vurguladı. Bunun yanında; Doğu Akdeniz’deki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmedinin ekonomik yarar yanında bölge barışına ve istikrarına da katkıda bulunacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasını “Bugün açılışı yapılmakta olan TANAP’ı meydana getiren ekonomik işbirliği ruhuyla politik öngörünün herkese ilham vermesi en büyük arzumuzdur. Bu duygularla Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin başta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere tüm bölge ülkelerine ve insanlığa hayırlı olmasını diler, tümünüzü sevgi ve saygıyla selamlarım” şeklinde sonlandırdı.