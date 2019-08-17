Cumhurbaşkanı Akıncı: Tarihi ve çevreyi korumak boynumuzun borcu

Lapta Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür Sanat Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Karşıyaka Plaj Şenliği başladı.

Şenliğin açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, tarihi ve doğal çevrenin gelecek kuşaklara aktarılacak bir miras olduğunu belirterek, “Tarihi ve doğal çevreyi gözümüz gibi koruyarak geleceğe saklamak boynumuzun borcu olmalıdır” dedi.

Akıncı, “Doğa sizlere çok büyük bir güzellik bahşetti. En büyük güzellik; bir taraf masmavi Akdeniz, öbür taraf yemyeşil Beşparmak Dağlarımız” dedi.

Doğanın korunmasıyla ilgili uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1995’teki Beşparmak Dağları’ndaki büyük yangını anımsattı. Akıncı konuya ilişkin şunları kaydetti:

“O acıyı hep birlikte yaşadık, bir daha bunun olmaması için çok dikkatli olmamız lazım. Bu yeşili ve doğal güzellikleri gözümüz gibi korumamız lazım. Bunun için biz yöneticilere, hükümetlere, meclislere, belediyelere düşen görevler var. Planlı gelişmemiz lazım. Her adımımızı, fiziki anlamda planlayarak atmamız lazım. Bu güzelliği ancak böyle koruyabilir, gelecek kuşaklara ancak böyle aktarabiliriz. Denizlerimiz için de aynı şey geçerlidir. Orada da işin başı planlamadır.”

Planlamanın önemini de vurgu yapan Akıncı, “Eğer siz bir kasabayı, bir şehri belli bir nüfus için planlarsanız, alt yapınızı ona göre yaparsanız, ama sonradan o planladığınız nüfusun üstüne binler, onbinler eklenirse oradaki kirliliği önleyemezsiniz” dedi.

BRT