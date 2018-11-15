Cumhurbaşkanı Akıncı tebrik kabul etti

Cumhurbaşkanlığında saat 09. 00’da başlayan tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, komutanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş dernek temsilcileri bazı yetkililer ve vatandaşlar katıldı.