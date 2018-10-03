Cumhurbaşkanı Akıncı ülkeye dönüyor

New York’taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün yurda dönüyor.Akıncı ve heyeti saat 15.20’de Ercan Havalimanı’nda olacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek amacıyla New York’a giden Akıncı, Guterres’in yanı sıra Avrupa Birliği’nin Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile de görüşmüştü.

Genel Sekreter Guterres’le BM Genel Merkezi’ndeki görüşmesinde Kıbrıs sorununa ilişkin Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini paylaşan Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Guterres’in, Kıbrıs Türk tarafının tüm süreçlerdeki olumlu katkısının farkında olduğunu söylemişti.

Sonuç odaklı olmayan, takvimsiz, ucu açık süreçlerin bir yere varamayacağının görüldüğünü kaydeden Akıncı, Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ay ortasında raporunu sunacağını ve Guterres’in kendileriyle de yeniden görüşeceğini belirtmişti.