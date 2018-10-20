Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi ‘Şahane Düğün’ü İzledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün akşam tiyatro severlerin beğenisine sunulan iki perdelik oyunu izledi.

İngiliz yazar Robin Hawdon’un yazdığı, Özcan Özer’in Türkçe’ye çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyunda, Ahmet Alper Ayana, Deniz Aslım, Cevahir Caşgir, Zehra Evliya Parıldak, Birce Birsel Çağlar Çiçekli ve Özlem Özkaram rol alıyor.