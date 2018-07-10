Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Tc Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte açıklamadan satır başları;

Akıncı: Sayın Cumhurbaşkanının KKTC'yi ziyaretinden duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim

Akıncı: Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler samimiyete bağlıdır. Üzüntülerimiz ve sevinclerimiz ortaktır

Akıncı: Kıbrıs Türkleri, Türkiye'nin desteğine ihtiyacı vardır

Akıncı: Türkiye'nin desteği ile Doğu Akdenizdeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Akıncı: Kıbrıs Türk tarafı sonu olmayan ucu açık müzakerelerin bir parçası olmayacaktır

Akıncı: Rum tarafı makul olmayan isteklerden vazgeçmeli. Türkiye ve Erdoğa'nın bundan sonra da desteğine inanıyorum

Erdoğan:Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağın göstergesi olarak KKTC'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.

Erdoğan: Adayi hayat suyu ile buluşturduk Kıbrıslı Türklekleri stratejik olarak güçlü kılmak için bir adım attık