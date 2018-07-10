Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor (canlı yayın)
10/07/2018
HK
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Tc Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenliyor.
İşte açıklamadan satır başları;
Akıncı: Sayın Cumhurbaşkanının KKTC'yi ziyaretinden duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim
Akıncı: Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler samimiyete bağlıdır. Üzüntülerimiz ve sevinclerimiz ortaktır
Akıncı: Kıbrıs Türkleri, Türkiye'nin desteğine ihtiyacı vardır
Akıncı: Türkiye'nin desteği ile Doğu Akdenizdeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Akıncı: Kıbrıs Türk tarafı sonu olmayan ucu açık müzakerelerin bir parçası olmayacaktır
Akıncı: Rum tarafı makul olmayan isteklerden vazgeçmeli. Türkiye ve Erdoğa'nın bundan sonra da desteğine inanıyorum
Erdoğan:Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmemin ardından ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağın göstergesi olarak KKTC'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.
Erdoğan: Adayi hayat suyu ile buluşturduk Kıbrıslı Türklekleri stratejik olarak güçlü kılmak için bir adım attık