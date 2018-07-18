Cumhurbaşkanı Akıncı yabancı basın mensupları ile görüştü

Akıncı, aralarında Macaristan, Katar, Pakistan, Kuveyt, Bangladeş, Tunus, Kırgızistan, Mısır, Hırvatistan, Azerbaycan, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan, Gine Bissau, Zimbabve ve Güney Afrika’dan gelen yabancı basın mensuplarının bulunduğu delegasyonu Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgilendirerek, sorularını cevapladı.