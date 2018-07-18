HABER KIBRIS

Cumhurbaşkanı Akıncı yabancı basın mensupları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti

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18/07/2018
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Cumhurbaşkanı Akıncı yabancı basın mensupları ile görüştü

Akıncı, aralarında Macaristan, Katar, Pakistan, Kuveyt, Bangladeş, Tunus, Kırgızistan, Mısır, Hırvatistan, Azerbaycan, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan, Gine Bissau, Zimbabve ve Güney Afrika’dan gelen yabancı basın mensuplarının bulunduğu delegasyonu Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgilendirerek, sorularını cevapladı.

 

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TAGS: haber, kıbrıs, politika,
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