Cumhurbaşkanı Akıncı: Yapılmakta olan boşa bir çaba değil

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri konusunda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla görüşmesinden sonra değerlendirmelerde bulundu

Akıncı “Lute ile yoğun bir çalışma yapıldı ancak henüz tamamlanmadı. Çalışmayı sürdürmeyi haklı kılacak malzeme birikmiştir…” dedi

Cumhurbaşkanı Akıncı sözlerine şöyle devam etti “Yapılmakta olan çaba tamamen altı boş bir çaba değil. Bazı gelişmeler var ancak sonuca ulaşılmadığı için sonuç hakkında yorum yapmak doğru olmaz… Ortaya bir sonuç çıkmadan peşin hükümlü olmamak lazım.”

Cumhurbaşkanı Akıncı: "Biz geçmiştekine benzer bir süreç peşinde değiliz. Yeni, netlik içeren; bizi uçsuz bucaksız ve sonuç odaksız bir sürece sürüklemeyecek bir süreç istiyoruz”