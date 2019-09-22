HABER KIBRIS

ad

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın New York yolcusu

ads
22/09/2019

ads
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın New York yolcusu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın sabah New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı da düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim

çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York temasları sırasında Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.

22/09/2019 10:33

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Cumhurbaşkanı Akıncı yarın New York yolcusu, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.