Cumhurbaşkanı Akıncı, YDP Genel Başkanı Arıklı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti öncesinde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısı tamamlanıyor.



6 siyasi parti başkanıyla ayrı ayrı bir araya gelen Akıncı, iki güne yaydığı görüşmesinin sonuncusunu şu sıralar Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı’ndaki Akıncı-Arıklı görüşmesi saat 12.20’de başladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute ile pazartesi günü saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.