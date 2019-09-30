Cumhurbaşkanı Akıncı: Yeni bir başarısızlık istemiyoruz

New York temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Merkezi’nde biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Akıncı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıbrıs Türk halkı olarak artık 2004’te başımıza gelenin artık başımıza gelmemesini istiyoruz. Yeni bir başarısızlık istemiyoruz. Guterres ilgisini sürdürüyor ve inisiyatif alma arzusundadır.

3’lü veya 5’li görüşme davet edebileceği noktasında sinyaller aldık. İleriki bir tarihte ya New York’ta ya da Avrupa’da bir araya gelebiliriz. Ancak önemli olan bunun hazırlığıdır. Önce 3’lü ardından da 5’li bir görüşme olabilir ancak kesin karar verilmiş bir durum yok.

Lute’un yeniden Kıbrıs’ı ziyaret edeceği mesajını aldık. Rum tarafının tavırlarını olumlu bulmak elde değil. BM parametrelerinde bile ayak sürümeye devam ediyorlar. Biz Genel Sekreteri bugün bu parametrelere sahip çıkmaya çağırdık.

Hem geçmiş uzlaşmalarda hem de BM parametrelerinde siyasi eşitlik yerini almaktadır. Rum tarafının bunları kabul etmiyorum demesi mümkün değildir. Eğer öyle bir şey varsa da BM çıkıp diyecek ki Rum tarafı çözümü reddediyor. Dolayısıyla biz sabırla ve istikrarla doğru yönde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. BM ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bir yandan BM parametreleri çerçevesinde çözüm istiyorum deyip de siyasi eşitliği istemiyorum demek doğru değil.

"Rum tarafının tutumunu umutlu olarak değerlendirmek mümkün değil. Siyasi eşitlik konusunda bile ayak sürüyorlar. Bizim savunduğumuz ise BM parametreleri. Guterres'i parametrelere sahip çıkmaya çağırdık"

"İyi planlanmış, ucu açık olmayan bir süreç kurgulanması gerekmektedir. Yeni bir başarısızlık istemiyoruz. Guterres'le ucu açık sürecin artık geride kaldığını konuştuk"

30/09/2019 20:24