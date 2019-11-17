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Cumhurbaşkanı Akıncı Yıldız Kenter için taziye mesajı yayınladı

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17/11/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı Yıldız Kenter için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşama gözlerini yuman duayen tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajı şöyle:

‘Gerek Türkiye gerekse ülkemiz sahnelerinde hayranlıkla izleme fırsatı bulduğumuz büyük sanatçı Yıldız Kenter’in yaşama veda ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına, tüm sevenlerine ve özellikle Türkiye sanat camiasına başsağlığı dilerim.’

17/11/2019 20:59
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TAGS: mustafa akıncı, yıldız kenter
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