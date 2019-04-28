Cumhurbaşkanı Akıncı, Yol Koşusu ve Sanat Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Dipkarpaz Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği “Yol Koşusu ve Sanat Festivali” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, stantları gezerken, Rum kahvesini de ziyaret ederek, Rum vatandaşların Paskalyasını kutladı.

“HER ZAMAN DİPKARPAZ’LA BERABERİZ”

Akıncı, etkinlik alanında basına yaptığı açıklamada, “Her zaman Dipkarpaz’la beraberiz, gönüllerimiz her zaman beraber, festival olsun olmasın her zaman Dipkarpaz’ın yanındayız” dedi.

Etkinliğin güzel bir katılımla sürdüğünü görmekten memnun olduğunu ifade eden Akıncı, bugün ayrıca Rumlar’ın paskalyası olduğunu hatırlatarak, “Burasının bir başka özelliği de buralarda Rumlar da yaşıyor. Dolayısıyla bir nevi kültürlerin de karması var, aslında bu da çok güzel bir zenginlik, onun için bu bölgede yaşayan Rumların da paskalyasını kutluyorum” dedi.

Akıncı, başta Dipkarpaz Belediye Başkanı olmak üzere, belediye çalışanlarını, meclis üyelerini çalışmalarından dolayı kutladı.

“KİTAP DAĞITIMI GÜNE AYRI BİR ANLAM KATTI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dipkarpaz İlkokulu’nu ziyaret ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, belediye başkanı, okul müdür, öğretmenler, okul aile birliği başkanı ile Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı “Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıttıklarını da belirterek, bunun, güne ayrı bir anlam kattığını söyledi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Dipkarpaz’da olduğunu öğrenen ApostolosAndreas Manastırı Papazı Baba Zacharias ile Güney Kıbrıs’tan gelen Metropolit HristoforosTsiakkas

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, paskalyalarını kutladı. Metropolit Tsiakkas Cumhurbaşkanı Akıncı ile geleneksel paskalya yumurtasını çarpıştırdı.