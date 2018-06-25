Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Seçim Sonrası Mesaj

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün yapılan yerel seçimlerin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Akıncı, “Kuşkusuz en başta uygar bir ortamda seçimini yapmasını bilen halkımız kutlanmaya değerdir” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Seçimleri’yle ilgili yazılı bir değerlendirmede bulundu.



Akıncı, seçimlerin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm adayları, siyasi partileri, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve seçim sürecinde yer alan diğer görevlileri kutladı.



Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:



“Kuşkusuz en başta uygar bir ortamda seçimini yapmasını bilen halkımız kutlanmaya değerdir. Bugünden itibaren 4 yıllık bir süre için sorumluluk üstlenen tüm belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum”

