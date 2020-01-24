Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

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24/01/2020

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Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şöyle dedi:

"Türkiye’de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim."

24/01/2020 23:24
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TAGS: Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı, haber, kıbrıs,
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