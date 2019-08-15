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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Akıncı, ekonomist Ünal Akifler'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

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15/08/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkenin tanınmış bürokratlarından ekonomist Ünal Akifler'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Akıncı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Görüşleri ile her zaman düşünce dünyamıza katkı yapan, kendine özgü üslubuyla bulunduğu ortamda kendini farkettiren değerli ekonomist Ünal Akifler’in vefatından derin üzüntü duydum. İçimizden bir değeri daha yitirdik. Boşluğu kolay dolmayacak. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm toplumumuza başsağlığı dilerim."

 

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TAGS: mustafa akıncı, haber, kıbrıs, , Ünal Akifler
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