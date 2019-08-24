HABER KIBRIS

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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın taziye mesajı

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24/08/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı'nın taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ersoy Mithat'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ersoy Mithat'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Akıncı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir Kıbrıs ve Leymosun sevdalısı, sevgili kardeşimiz Ersoy Mithat’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sağlığındaki kötüleşmeyi hep kendisinden öğrendik ama uzaklardan sonucu değiştirecek bir şey yapamamanın çaresizliğinde sadece ona moral vermeye çalıştık. Ne yazık ki işe yaramadı. Kendisine rahmet tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

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TAGS: mustafa akıncı, haber, kıbrıs, Ersoy Mithat
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