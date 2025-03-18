Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Avrupa Bakanı ile Görüşecek

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18/03/2025

Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri ve Birleşik Krallık Avrupa Bakanı ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de ikili temaslar çerçevesinde bu sabah saat 10.00’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı, Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Leo Doherty ile yine heyetler arası ikili bir toplantı yapacak.

Program kapsamında, temasların ardından BM Merkezine geçilmesi planlanıyor.

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