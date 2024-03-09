Cumhurbaşkanı danışmanı Işıksal Azerbaycan’da düzenlenen İslamofobi’yle Mücadele Konferansına katıldı

Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Azerbaycan’da düzenlenen İslamofobi’yle Mücadele Konferansı'nda KKTC’yi temsil etti.

Işıksal Konferans’ta Kıbrıs Türkü'nün izolasyonların kaldırılması için Müslüman ülkelerden destek beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Işıksal, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi ve G20 Diyalog Formu tarafından ortak düzenlenen “Çeşitliliği Kucaklamak, 2024'te İslamofobi’yle Mücadele” konferansında, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı hukuksuz ve insan haklarına aykırı izolasyonlar konusunda konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal konuşmasında, bu önemli ve zamanlı konferansı düzenleyenlere teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selamlarını iletti.

Bağımsız bir devlete sahip egemen bir halk olan Kıbrıs Türklerinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atılmasının ardından Rum egemenliğini ve azınlık olmayı kabul etmediklerinden dolayı insanlık dışı ve hukuka aykırı izolasyona maruz kaldığını belirten Işıksal, serbest ulaşım, doğrudan ticaret, uluslararası spor ve kültürel aktivitelere katılmak gibi en temel insan haklarının siyasete karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Işıksal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiği günden beri Kıbrıs Türk halkına yönelik yürütülen bu zulme son verilmesi yönünde ortaya koyduğu eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik vizyonunun yeni bir talep olmadığını, Kıbrıs Türk halkının zaten var olan müktesep hakkı olduğunu belirtti.

Işıksal, KKTC’nin 20 ülkede temsilciliği bulunan tam teşekküllü demokratik kurum ve kuruluşlara sahip bir devlet olduğunu, modern havalimanı, eğitim kurumları ve turizm tesisleriyle dünya ile her konuda entegre olmaya hazır olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü'nün Müslüman ülkelerden izolasyonun kaldırılması konusunda destek beklediğinin altını çizen Işıksal, İslam ülkelerinin bireysel çıkarlarını bir kenara bırakıp ortak çıkarları için mücadele etmediği sürece bir sonuç alınmasının zor olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün adada verdiği kutsal ve onurlu mücadelenin sadece kendisi için değil aynı zamanda Türk ve Müslüman kimliğini bu adada unutturmaya çalışanlara karşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Işıksal, KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na tam üye yapılması çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ayrıca Karabağ’daki Fuzuli ve Şuşa Kentlerini de ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.