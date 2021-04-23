Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Biden'ın yapıcı ikili ilişki vurgusu yaptığını belirten Beyaz Saray, iki liderin Haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapacağını açıkladı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesi Biden seçildikten sonraki ilk görüşme oldu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

HAZİRAN'DA İKİLİ GÖRÜŞME

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı" denildi.

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23/04/2021 21:17