Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.

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20/09/2023

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

20/09/2023 18:53
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TAGS: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’i kabul etti
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