Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

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16/09/2022

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan'da... İkili görüşmeler kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme yaptı.

Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede Putin'in "Rus tahılının Türk limanlarından ihracı olasılığı konusunda işaretler aldık" dediği öğrenildi.

Tahıl koridoru anlaşması dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür eden Putin, sevkiyatın yoksul ülkelere ulaşmasını ümit ettiğini söyledi.

Doğalgaz ihracatına da değinen Putin, "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa süre içinde yürürlüğe konacak" diye konuştu.

TürkAkım'ın da sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirten Putin, "Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre Rus lider, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı konusunda anlaşmaların da dün imzalandığını söyledi.

Liderler zirvesinde de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda işbirliğine hazırız dedi.

(NTV)

16/09/2022 20:07
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TAGS: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Özbekistan’da
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