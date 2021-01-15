TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı

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15/01/2021

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar bir yan etki olmadı

Dün Ankara'da corona virüs aşısı olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ana kadar herhangi bir yan etki olmadığını söylerek, ''28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağım. Evelallah sapasağlamım'' dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şu ana kadar herhangi bir yan etki olmadı. 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağım. Evelallah sapasağlamım.

Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz.

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Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Biden ne der bilemeyiz, bir yerlerden izin almayız. 

15/01/2021 13:34
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TAGS: erdoğan, aşı, koronavirüs
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