Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, demokrasinin, çok sesliliğin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın halkı aydınlatırken; tarafsız, doğru habercilik ve basın etik ilkelerini rehber edinmesinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Bilgiye erişimin çok hızlandığı, teknolojik gelişimin hiç olmadığı kadar arttığı, sosyal ağların günlük yaşamı dizayn ettiği günümüzde, görsel ve yazılı medyayla birlikte “yeni medya” olarak tanımlanan mecrada görev yapan tüm gazetecilerin sorumlulukları oldukça büyük önem taşımaktadır.

Demokrasinin, çok sesliliğin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın halkı aydınlatırken; tarafsız, doğru habercilik ve basın etik ilkelerini rehber edinmesi büyük öneme sahiptir.

Bu bağlamda fikir özgürlüğü kisvesi altında, nefret söylemine varacak şekilde herhangi bir şahsa, kuruma ve/veya düşünceye yönelik onur kırıcı, küçük düşürücü bir üslupla saldırılara değerli Halkımızın müsamaha göstermemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Halkımızın sesini, haklı mücadelemizi tüm dünyaya duyururken aynı zamanda, halkımızın doğru habere ulaşmasını sağlayan, bugün kurumsal yapıya ulaşan Kıbrıs Türk basınına katkı sağlayan her bir değerli bireyin Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım.”

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 15:30