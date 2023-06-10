Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11. Lapta Turizm Festivali’ne katıldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Lapta Turizm Festivali’ne katıldı.

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10/06/2023

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11. Lapta Turizm Festivali’ne katıldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Lapta Turizm Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Lapta Festival Alanı’nda yer alan festivalde yaptığı konuşmada, KKTC'nin en büyük beldesi haline gelen Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin çalışmalarını memnuniyetle takip ettiğini belirtti.

Tatar bölgenin işletmeleri, otelleri, yatırımları, yol projeleri ve kent politikalarıyla ülkenin bir numaralı turizm destinasyonu olmaya aday bir bölge haline geldiğini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, beldenin yaptığı çalışmalarla KKTC'nin kalkınmasına daha fazla hizmet eder yapıya kavuşacağını da söyledi.

10/06/2023 12:47
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TAGS: Ersin Tatar, Haber, kıbrıs
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