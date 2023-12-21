Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 21-25 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Türk varlığını korurken, adanın Yunanistan’a bağlanmasını engelleyen kahraman mücahitlerin bizlere hediye ettikleri bu noktadan geri gitmemenin, şehitlere, gazilere sözleri, gelecek nesillere borçları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 21-25 Aralık Şehitler Haftası dolayısı ile yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda girerken tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Kıbrıs Türk halkı kendi vatanında özgürce yaşamak, kendi kendini yönetmek ve kendi geleceğini belirlemek adına destansı bir varoluş ve özgürlük mücadelesinin yanında Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bağımsızlığını, egemenliğini kazanmış ve devletini kurmuştur.

Kıbrıs Türk halkını yok edip Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak amacıyla 60 yıl önce başlatılan Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük direniş gösteren, Kıbrıs’ta Türk varlığını korurken adanın Yunanistan’a bağlanmasını engelleyen kahraman mücahitlerin bizlere hediye ettikleri bu noktadan geri gitmemek, şehitlerimize, gazilerimize sözümüz, gelecek nesillere borcumuzdur.”