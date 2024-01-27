Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-28 Ocak Direnişi nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar, “66 yıl önce İngiliz’e ve Rum’a teslim olmayacağımızı, şehit vermek pahasına dünyaya gösterdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz sömürge idaresinin orantısız güç kullanarak Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2 olmak üzere 7 kişinin şehit olmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu olayların 66. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta kendi milli ve dini kimliği ile özgürce, kendi kendini yöneterek yaşamak istediğini gösteren bir kalkışma olması bakımından büyük önem arzetmektedir.

Bu direnişle ne İngiliz’e ne de Rum’a teslim olunmayacağı, şehitler vermek pahasına dünyaya gösterilmiştir.

Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayali İngiliz sömürge idaresinden beridir bugün halen sürmektedir. Dünyaya söylenen yalanlar ve dünyanın Kıbrıs Türklerine uyguladığı insanlık dışı uygulamaların temelinde de bu hayal yatmaktadır.

Kıbrıs Türkü dün olduğu gibi bugün de özgürlüğü ve güvenliği için her türlü özveriye hazırdır.

Onursal direnişin yıldönümü olan bu günde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, 27-28 Ocak direnişine katılan ve destek veren tüm halkımızı bir kez daha şükranla yad ederim.”