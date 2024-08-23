Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6. Karadenizliler Gecesi’ne katıldı

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23/08/2024

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6. Karadenizliler Gecesi’ne katıldı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 13’ncü Pulya Festivali Kapsamı’nda organize edilen 6. Karadenizliler Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeni döndüğü Batı Karadeniz’den selamlar getirdiğini söyledi.

Karadeniz’in doğası, kültürü ve insan sevgisiyle çok güzel bir bölge olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Karandeniz’den gelip ülkeye yerleşenlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirip, kalkındırmak için birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kültürlerin kaynaşmasının önemine de dikkat çekti.

Kültürel bağların güçlenmesi yanında ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerin gelişmesi açısından da etkinliğin önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Karadeniz Kültür Derneği’ni etkinlikten dolayı tebrik etti.

KKTC'nin kültürü, turizmi ve eğitimiyle medeni bir ülke olduğunu dünyaya anlatıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, büyük Türk Milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada milli değerleri ve kültürüyle var olmaya devam edeceğini kaydetti.

23/08/2024 14:24
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6. Karadenizliler Gecesi
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