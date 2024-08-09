Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, festivalde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Bölgenin kültür ve geleneklerinin yanı sıra üretilen ürünlerin sıkıntılara rağmen başarıyla tanıtılmasının önemli bir hedef olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hedeflerine ulaşma yolunda birlik ve beraberliğin yanı sıra devletin de desteği ile insanların gayreti sayesinde mevcut yapıyı güçlendirerek ekonomik faaliyetleri artırmak gerektiğini söyledi.

“Burada ürettiklerimizi hem kendi halkımız hem de turizm sektöründeki ihtiyaçlara yönelik ekonomik başarıya dönüştürmek için faaliyetleri sürdürüyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin daha verimli bir yapıya katkı yaptıklarını da belirtti.

Kültürel mirası geleceğe taşımanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki ürünlerin üretim süreçleri ve tanıtımı ile elde edilen ekonomik başarıları geleceğe taşımak için çalışmalara var güçleriyle devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölge ve ülke kültürünü yansıtan ürünlerin bulunduğu stantları dolaşarak, üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Festivalde ayrıca, dans gösterileri de yer aldı.