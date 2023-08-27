Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alagadi Fest açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin düzenlediği Alagadi Fest’in açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışın ardından Alagadi 1 sahiline yapılan çevre düzenlemesini Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile beraber gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, yeni yapılan düzenlemeyle Alagadi 1 Bölgesi’nin oldukça güzel bir hale geldiğini belirtti.

Tatar, doğasıyla, denizi ve kaplumbağalarıyla önemli bir yer olan Alagadi’nin, korunarak gelecek kuşaklara bırakılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

KKTC’ye uygulanan uluslararası engelleme ve kısıtlamalara rağmen insanlığın ve medeniyetin bir gereği olarak bu mirası gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceklerini anlatan Tatar, hükümet, belediye ve sivil toplum örgütlerine bu konuda büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölgeye yapılacak yatırımların gerekli hassasiyetler gözetilerek, gerçekleştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Tatar, bölgeye yapılan düzenlemeden dolayı Çatalköy-Esentepe belediye başkanı ve meclis üyelerini tebrik etti.