Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alev Art Galeri’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın önemine işaret ederek, çağdaş değerlerin unsuru olarak hizmete giren galeri ve sergi açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Galeriye çok sayıda ziyaretçi gelmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, galeride yapılacak çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin imajının ve buradaki çağdaş yaşamın yansıtıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, galeri sahibi Alev Erlat Afacan’ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.