Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Anamur’un Kıbrıs Türkü için önemine dikkat çekerek, Anamur’daki Alaköprü Barajı’ından asrın projesi olarak adlandırılan Türkiye’den Su Temini Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su geldiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bağımsız ve egemen bir Türk devleti olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirmesi için çaba gösterildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, coğrafi olarak çok yakın olan Anamur’la tarım, sanayi ve turizmde her türlü işbirliğinin yapılmasının temennisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokollere göre iki ülke arasındaki anlaşmalara imkan sağlanması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliğin Anamur’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazanımlar getireceğini kaydetti.

Ticaret ve sanayi odalarının yapacağı karşılıklı çalışmaların önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarım ve sanayide işbirliğine gidilebilir. Anamur ile ülkemiz arasında turizm faaliyetleri de gelişmelidir. Anamur’dan gelen suyun getirdiği zenginliği unutmayacağız ve değerini bileceğiz” dedi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna da kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs’ı hiçbir zaman ayrı görmediklerini belirterek, yakın zamanda Anamur’da feribot iskelesinin açılmasıyla iki halkın daha çok yaklaşacağını söyledi. Mehmet Tuna, feribotların devreye girmesiyle, turizmin canlanacağını dil getirerek, “Kıbrıslıları Anamur’da ağırlamak isteriz ve bizleri misafir etmenizden mutluluk duyarız. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.