Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Ceditler Ruhuyla Dilde Fikirde İşte Birlik Yılı Açılış Töreni ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) toplantısına katıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) yer alan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın açılış konuşması ile devam etti. Arıcan konuşmasında, "Sizin fahri elçiniz olarak Kıbrıs Türkünün sesini duyuruyoruz" dedi.

Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

-Tatar: "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmasına, Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu anarak ve Kıbrıs için önemlerinden bahsederek başladı.

Türkiye'nin tüm Türk dünyasının lideri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir birlik oluştuğunu kaydeden Tatar, ekonomik, siyasi ve sosyal iş birlikleri ile Türk dünyasının güçleneceğine inanç belirtti.

KKTC'ye uygulanan izolasyonlardan ve KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkilerine yönelik sergilenen engelleme çabalarından bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı.

Türk devletleri arasındaki bağların pekişmesi için bu tarz toplantıların önemli olduğunu söyleyen Tatar, Türk devletlerine "Aramızdaki bağlar daha da güçlenmeli" diye seslendi.

"Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır" diyen Tatar, KKTC'nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasının önemine vurgu yaptı ve bu karara destek olan tüm devletlere teşekkür etti.

Tatar, "Birlikten güç doğar" diyerek, Türk devletlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini yineledi.

Tatar, Kıbrıs'ta çözümün iki devletin iş birliği ile olabileceğini de söyleyerek, bu yöndeki yeni siyasette Türk dünyasının desteğinin KKTC'ye güç verdiğini belirtti.

-Tatar temaslarına Antalya'da devam edecek

Toplantının ardından Tatar'ın Ankara temasları tamamlandı. Cumhurbaşkanı, öğlen saatlerinde Antalya'ya hareket edecek.

Tatar, Antalya'da Türkiye Kamu-Sen'in düzenleyeceği İstişare Toplantısı’na katılarak konuşma yapacak. Sonrasında, Tatar’a Belek Üniversitesi’nde Fahri Doktora Unvanı takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın öğle saatlerinde ülkeye dönecek.