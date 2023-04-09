Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahar Okları Özel Okçuluk Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Okçuluk Federasyonu ve Okçuluk Vakfı tarafından düzenlenen Bahar Okları Özel Okçuluk Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak yaptığı konuşmada, 13 farklı kulübün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte dayanışma içeren güzel bir faaliyete imza atıldığını belirtti ve etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Gençlerin farklı spor alanlarında yeteneklerini sergilemelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençlerine uygulanan spor ambargolarının devam etmesine rağmen bu engellemelere takılmadan sonuna kadar hakkımızı arayarak uluslararası etkinliklerde gençlerimizi diğer gençlerle buluşturma çabalarının süreceğini belirtti. 33 federasyonuyla ülkemizin spor faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm spor federasyonlarını çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye statüsüne gelen KKTC’nin uluslararası etkinliklerle kapılarının okçuluk alanında da gençlerimize Türk Devletleri çatısı altında diğer kardeş ülkelerle iş birliği içerisinde açılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarışmada başarı elde edenlere ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi.

Bu habere tepkiniz:



09/04/2023 18:12