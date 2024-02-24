Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Berat Kandili'ni kutladı

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24/02/2024

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Berat Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ve Türkiye’deki halk ile İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berat Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif"in müjdecisi Berat Kandili'nizi tebrik eder, halkımızın, Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını; başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

24/02/2024 15:44
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berat Kandili
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