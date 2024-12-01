Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Bir tatlı huzur' konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Korosu’nun düzenlediği “Bir tatlı huzur" konserini izledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan konserde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, muhteşem sesleri ve eserleri dinlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Ersin Tünay’ı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, konserde emeği geçenleri ve TRT’de görev yapan konuk sanatçı Çiğdem Gürdal’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının devamında, “Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.