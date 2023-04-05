Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyülü Dünya Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı

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05/04/2023

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyülü Dünya Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kültür Dairesi’nin katkısı ve Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin himayesinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Büyülü Dünya Fotoğraf Sergisi”nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, serginin açılışında konuşan Tatar, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan acıların unutulmayacağını belirterek hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin yaptığı çalışmaların, ortaya çıkan eserlerin önemine değinerek fotoğrafçılığın daha da geliştiğini belirtti. 

“Sanatın yaygınlaşması için Cumhurbaşkanlığı olarak devlet olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Sanatı dünya ile paylaşmak, bu işin güzel tarafıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, serginin açılışına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

05/04/2023 08:43
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TAGS: Ersin Tatar, Büyülü Dünya Fotoğraf Sergisi’
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