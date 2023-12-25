Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cittaslow Yeniboğaziçi 10’uncu Yıl Etkinliğine” katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cittaslow Yeniboğaziçi 10’uncu Yıl Etkinliği”ne katılarak, stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl 10’ncusu düzenlenen etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeniboğaziçi ve civarının gelişmeye devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bölgeye yerleşen yerli ve yabancı nüfusun kültürel zenginliğe katkı yaptığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ülke dışında da kültürel ve sanatsal tanıtımının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, turizme büyük katkıları olacağını vurguladı.

Gazze’de yaşanan çatışmalara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında şehit ve gazilerin verdikleri mücadele sonucu aynı coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşanıldığını kaydetti.