Cumhurbaşkanı Ersin Tatar DAÜ’de İlk Dersi Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders Sunumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımlarıyla, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, DAÜ akademik, yönetsel, işçi personeli ve öğrenciler katıldı.

“DAÜ KKTC’nin En Köklü Üniversitesidir”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Cumhurbaşkanı Tatar’a yoğun programı içerisinde Üniversiteyi onurlandırararak DAÜ öğrencilerine geleneksel ilk dersi vereceği için teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün KKTC’nin en köklü devlet üniversitesi olduğunu belirterek, en önemli özelliklerinden birinin ise uluslararasılaşmış bir kurum olması olduğunu kaydetti. DAÜ’de yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte 100’ün üzerinde ülkeden 16 binin üzerinde öğrencinin kaliteli eğitim almakta olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, aynı zamanda 35 farklı ülkeden akademik kadroya sahip bir üniversite olduklarını ifade etti. Dünyada ülke ve kent ile bu kadar iç içe bütünleşmiş üniversite sayısının az olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yalnızca eğitim konusunda değil, aynı zamanda topluma hizmet konusunda yaptığı çalışmalarla da; genelde KKTC’nin, özelde de Gazimağusa kentinin can damarı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç 2023-2024 Akademik Yılı’nın hayırlı olmasını diledi.

“DAÜ Her Zaman Yükselmeye Devam Edecek”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Cumhurbaşkanı Tatar’a töreni onurlandırdıkları için teşekkürlerini sunarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın DAÜ’nün her sıkıntısında yanlarında olduğunu ve varlığının kendileri için büyük bir değer olduğunu kaydetti. Dr. Özcenk, ülkenin geleceği için genç zihinleri eğitmenin ve yetiştirmenin DAÜ için kutsal bir görev olduğunu belirterek, 2023-2024 Akademik Yılı’nın sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını diledi. Dr. Özcenk, DAÜ’nün birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar elde ettiği başarıları daha da artırarak sürdüreceğine ve her zaman yükselmeye devam edeceğine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar İlk Ders Sunumunu Yaptı

Açılış konuşmalarının ardından, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KKTC Halkı’nın hak ve menfaatleri adına yürüttüğü siyaseti özetleyen film gösterimi gerçekleştirildi.

Film gösterimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Tatar ilk ders sunumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, sunumunda KKTC’nin amiral gemisi olan DAÜ’de bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Mücadelesi’ni tüm dünyaya anlatmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahsetti. Kıbrıs Türkleri’nin büyük bir haksızlık ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye yönelik ambargolar ve izolasyonların kaldırılması için KKTC’yi tanıyan tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile iki devletli siyaset belirleyerek bunu başarıyla sürdürdüklerini ifade etti. DAÜ’nün de bu izolasyonları kırdığını ve kendini tüm dünyada kabul ettirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni dönemde seçilen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı tebrik etti ve bir önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile ekip arkadaşlarına da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydederek tüm gailenin bu güzide üniversitenin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere hayat boyu eğitime önem vermeleri ve daima prensip sahibi olarak evrensel değerlere sahip çıkmaları, kendilerini geliştirmeleri ve insanlığa katkıda bulunmaları tavsiyesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilk ders sunumunun ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a gümüş tabak takdiminde bulunuldu.