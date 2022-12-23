Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilciliğini ziyaret etti

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23/12/2022

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilciliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı  Ersin TATAR Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında bölge halkı için "Aile ve gençliğin sorunlarına çözüm önerileri" adına  istişarelerde bulunuldu. Ayrıca ziyaret sırasında,  K.K.T.C. Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa bölge sorumlusu Faruk SEÇKİN tarafından dini hassasiyetlere ve inanca saygıya sağlamış olduğu daimi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin TATAR'a plaket takdim edildi.

23/12/2022 11:04
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TAGS: Ersin Tatar, Din İşleri Başkanlığı
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