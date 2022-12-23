Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilciliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin TATAR Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilciliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında bölge halkı için "Aile ve gençliğin sorunlarına çözüm önerileri" adına istişarelerde bulunuldu. Ayrıca ziyaret sırasında, K.K.T.C. Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa bölge sorumlusu Faruk SEÇKİN tarafından dini hassasiyetlere ve inanca saygıya sağlamış olduğu daimi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin TATAR'a plaket takdim edildi.

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23/12/2022 11:04