Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğan Türk Birliği tesislerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğan Türk Birliği (DTB) Spor Kulübü'nün Girne’de yakın zamanda hayata geçirdiği antrenman ve sosyal tesislerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, tesisteki odaları ve antrenman sahalarını gezen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye dünya standartlarında bir tesis kazandırdıkları için DTB Kulüp Başkanı Bayar Piskobulu ve yönetim kurulunu kutladı.

Devletin gençlerin daha çağdaş ve modern tesislerde spor yapabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Tatar, kulüp tarafından yapılan yatırımın önemine dikkat çekti ve bu tür dünya standartlarındaki tesislerin ülke geneline yayılması ve artması temennisinde bulundu.

Antrenman ve taktik çalışması yapan sporcularla da görüşen Tatar, gençlere spor hayatlarında başarılar diledi.