Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Ayten Berkalp’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, 70 yıl önce Fenerbahçe takımında Kıbrıs Türkü’nü temsil eden, Fenerbahçe Kulübü’nde basketbol ve diğer spor dallarında kadın takımların kurulmasına öncülük eden Berkalp’in, Kıbrıs Türkü için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Hem hekim hem de Limasol mücahidesi olan Berkalp’in, Kıbrıs Türküne yürekten inandığını en iyi bilenlerden olduğunu belirten Tatar, “Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Berkalp

Dr. Ayten Berkalp da kabuldeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü’nün bir vefa örneği göstererek eski sporcuları bir araya getirmek için adım attığını söyleyen Berkalp, mücadele yıllarıyla ilgili bazı anılarını Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştı.