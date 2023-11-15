Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya Vakfı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ortak olmak için ülkede bulunan EkoAvrasya Vakfı yöneticilerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs’ta iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı bir antlaşma için uğraş verdiklerini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin antlaşmanın bir parçası olacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini duyurmak ve tanınmasını sağlamak için çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yapıyı güçlendirmek, geçmişte yaşananları anlatıp gelecek nesillere aktarmanın görevleri olduğunu aktardı.

Filistin’de yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı harekat sonrası adada 50 yıldan beridir barış olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün varlığı ve güvenliğinin teminatının Türkiye’nin garantörlüğü ve Kıbrıs’ta asker bulundurmasından kaynaklandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında müdahale edilmemesi halinde Kıbrıs’ın tamamen bir Yunan adası olacağına dikkat çekti.

EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ise, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açılışı için ülkede bulunduklarını belirterek, beraberindeki heyeti tanıttı.

EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, müzenin yapılmasında emeği geçen EkoAvrasya Vakfı Başkan Vekili Kemal Kurnaz, Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi, Cumhurbaşkanlığı Yaveri Hamit Soybir ve mimar Alper Çınar’a teşekkür etti.