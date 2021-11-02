Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya geliyor

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02/11/2021

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın akşam Ekonomik Örgütler Platformu ile çalışma yemeğinde bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de yapılacak çalışma yemeği 19.00'da başlayacak.
Çalışma yemeğine Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Umut Gürtunç katılacak.

02/11/2021 19:22
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TAGS: ersin tatar
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