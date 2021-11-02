Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Em. Kd Kur. Alb. Dr. Kalelioğlu’nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, 1974 Barış Harekatı’nda Gazimağusa’nın savunmasında büyük başarı gösteren Emekli Kıdemli Kurmay Albay Dr. Oğuz Kalelioğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler görüşülürken, Emekli Kıdemli Kurmay Albay Dr. Kalelioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisine destek verdiğini belirtti ve Kıbrıs konusu ile ilgili kitaplarını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa savunmasında üstün başarı gösteren Kalelioğlu’nu tebrik etti.

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02/11/2021 15:04