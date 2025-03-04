Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Futbol U16 Ligi final karşılaşmasını izledi

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04/03/2025

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Futbol U16 Ligi final karşılaşmasını izledi

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde Çetinkaya ile Gönyeli arasında oynanan final karşılaşmasını izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, her iki takım oyuncularına madalyalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşılaşmanın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlandıktan sonra seri penaltı atışlarında rakibini mağlup eden Çetinkaya’ya, şampiyonluk kupasını takdim etti.

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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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