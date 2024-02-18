Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, golf kupası ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Korineum Golf Sahasında yer alan golf kupası ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı, turnuvaya katılanları ve kazananları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde golf sahasının olması ve golf turnuvalarının düzenlenmesinin, ülke için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Golf sporunun alternatif turizme katkıda bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, golf sahasını ülkeye kazandıran Günay Çerkez’i tebrik etti, Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer’e ve Hasan Kasapoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer de konuşmasında yılın ilk turnuvasını başarıyla tamamladıklarını belirterek, turnuvaya katılan ve golf oynayan Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendilerini onurlandırdığını kaydetti.