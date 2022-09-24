Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York temasları kapsamında bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün KKTC saati ile 19.45’te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek görüştü.

BM Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ da yer aldı.

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24/09/2022 20:25