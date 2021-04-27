Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Guterres'in verdiği resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in heyetler için verdiği resepsiyona katıldı.

Cenevre’de bugün başlayan 5+BM gayrı resmi Kıbrıs toplantısı çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ardından Rum Lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmelerin tamamlanmasının ardından tüm katılımcılar için düzenlenen resepsiyona geçildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Özel Temsilci Ergün Olgun eşlik etti.

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27/04/2021 22:25