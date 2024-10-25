Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Haspolat kapısı açılırsa büyük rahatlama olur

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25/10/2024

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Haspolat kapısı açılırsa büyük rahatlama olur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV'ye yaptığı açıklamada, yakın zamanda gerçekleştirdiği New York temasları hakkında Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdiğini ve bu konuları bugün UBP Parti Meclisi'nde de ele alacağını belirtti.

Tatar, New York temaslarının önemine dikkat çekerek, yeni açılması planlana kapılar hakkında konuştu.  Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat kapısının önemine dikkat çekerek Metehan trafiğini hafifletecek Larnaka veya Ercan’dan gidiş gelişlerin Haspolat’tan olması durumunda her iki tarafın da faydasına olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar bir soru üzerine Rumların Erenköy’den geçiş istediğini ama oranın hassasiyetini söylediklerini askeri bölge olduğu için kapı değil transit geçiş olduğunu söyledi.  

Cumhurbaşkanı Akıncılar’ın gündeme gelebileceğini ve bunların değerlendirildiğini söyledi

25/10/2024 15:13
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